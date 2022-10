"Acabou a escuridão. Viva a democracia", diz viúva de Marcelo Arruda, petista assassinado por bolsonarista, após eleição de Lula

"Sinto como se fosse uma questão de justiça. Essa era a luta dele”, disse Pamela Silva, viúva do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu edit

247 - Pamela Silva, viúva do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado por pelo agente penal bolsonarista Jorge Guaranho durante sua própria festa de aniversário, disse estar “aliviada” com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. "Acabou a escuridão. Viva a democracia", disse Pamela, de acordo com o UOL. "Sinto como se fosse uma questão de justiça. Essa era a luta dele”, ressaltou.

Pamela Silva acompanhou a apuração em um restaurante de Foz do Iguaçu ao lado dos filhos Helena,de 6 anos, Pedro (5), além de partidários e simpatizantes do PT. Ainda conforme a reportagem, ela acredita que a vitória de Lula “deve facilitar o desenrolar do processo do marido que está em trâmite”.

“Amigos e familiares de Marcelo se prepararam para o momento especial que seria o segundo turno. Eles encomendaram 200 camisetas de várias cores com a imagem de Marcelo na frente e o número 13, de Lula, atrás. Praticamente todas foram vendidas, inclusive para pessoas de outras cidades que não conheciam o petista e as pediram pelas redes sociais, diz Pamela. Cada pessoa contribuiu com o valor que podia”, destaca a reportagem.

