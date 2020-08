Acidente com ônibus de Porto Alegre deixa dois mortos e 20 feridos em Santa Catarina

Um ônibus da empresa Unesul, com placas de Porto Alegre, tombou no km 87 da SC 480, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Acidente deixou mortos e feridos edit

247 - Um ônibus da empresa Unesul, com placas de Porto Alegre, tombou no início da madrugada deste sábado (29), no km 87 da SC 480, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas.

O ônibus transitava sentido Xanxerê a Bom Jesus. De acordo com a Polícia Rodoviária, 14 vítimas foram conduzidas ao Hospital Regional de Xanxerê e seis vítimas ao Hospital Frei Bruno, no município vizinho Xaxim.

O acidente foi atendido pelas guarnições do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Instituto Geral de Perícias (IGP).

