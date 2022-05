Acidente deixa sete mortos no Paraná. Motorista é preso

Mais de 10 pessoas ficaram feridas no acidente entre um caminhão e um ônibus em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná edit

247 - Um acidente entre um caminhão e um ônibus na manhã desta segunda-feira (2) deixou sete mortos e 13 feridos em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

O motorista do caminhão foi preso. De acordo com o tenente da PRE, Eduardo Pontes, os policiais "realizaram a abordagem, esse motorista confirmou que havia se envolvido em um acidente, porém disse que pensou que seria um acidente leve e por isso não parou".

Segundo a PRE, o condutor estava no município de Mercedes, no oeste do Paraná. A cidade fica a cerca de 20 quilômetros de Marechal Cândido Rondon. Os policiais suspeitaram do caminhão após uma pesagem feita em uma cooperativa de Santa Helena, onde fiscais notaram que faltava cerca de uma tonelada e meia de carga de milho.

De acordo com a PRE, o homem descarregou a carga de milho e carregou o veículo com pedras.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.

