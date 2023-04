Adotado por duas mães, Enzo, morto em ataque de Blumenau, faria 5 anos

Apoie o 247

ICL

247 - Enzo Marchesin Barbosa, criança que foi morta durante o ataque na creche em Blumenau, completaria 5 anos em maio e foi adotado em 2021 por duas mães.

De acordo com o Metrópoles, a avó conta que a filha está em choque e a nora, revoltada. “Enzo levou luz à família, criou fortes laços com os parentes e se tornou uma força para as mães”, conta Maristela. A filha dela tinha no garoto uma motivação extra na batalha que trava contra o câncer. Para o próximo domingo, já tinham comprado os chocolates e preparado uma caça aos ovos para celebrar a Páscoa. “Ele foi muito feliz com a gente”, garante.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.