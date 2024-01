Advogado abandona defesa de Moro, alvo de ações que pedem sua cassação

Ações do PT e PL correm no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) edit

247 - O advogado Rodrigo Gaião decidiu rescindir contrato e deixar o time de defesa do ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro. Ele enfrenta processos de cassação no TRE-PR por conta de suposto abuso de poder econômico ao se eleger. A informação é do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Gaião, proprietário da Gaião Advocacia, foi chamado para atuar no caso pelo escritório Bonini Guedes Advocacia (BGA), responsável pela defesa de Moro.

O julgamento das duas ações impetradas pelo PT e pelo PL que pedem a cassação do mandato de senador de Moro devem ser julgadas até a próxima semana para garantir o quórum máximo necessário.

