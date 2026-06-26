Advogado que concordou com condenação do próprio cliente é encontrado morto em SC

247 - O advogado Rodrigo Pantaleão, que ganhou repercussão após concordar com a condenação do próprio cliente durante uma audiência de instrução, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25), em Florianópolis. A Polícia Civil de Santa Catarina apura as circunstâncias da morte, segundo informações do g1.

Pantaleão foi localizado sem vida em um imóvel no bairro Itacorubi, na capital catarinense. A localização do corpo ocorreu depois que moradores relataram às autoridades a presença de um forte odor vindo da residência.

O delegado Alex Bonfim, da Delegacia de Homicídios da Capital, informou que as primeiras apurações indicam que o advogado já estava morto havia alguns dias quando foi encontrado. A linha de investigação adotada pela Polícia Civil não foi divulgada.

"As primeiras informações apontam que o advogado já estava em óbito alguns dias antes de ser encontrado em casa. O imóvel não estava com sinais de invasão e a vítima não tinha sinais de lesão", afirmou o delegado.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina informou que acompanha o caso e afirmou ter adotado providências junto às autoridades policiais. Segundo a entidade, a Seccional está atuando para acompanhar o andamento das investigações.

Rodrigo Pantaleão havia se tornado conhecido nas redes sociais após a divulgação de um vídeo de uma audiência online realizada em 28 de maio. Na sessão, ele apareceu concordando com a manifestação do Ministério Público contra o próprio cliente, o que levou a juíza responsável pelo caso a considerar que o réu estava indefeso.

Nas imagens, Pantaleão aparece usando o celular durante a fala do promotor Raul Rogério Rabello. Ele só volta a olhar para a câmera quando é chamado pela juíza Carolina Ranzolin para apresentar as alegações finais da defesa.

Na ocasião, o advogado declarou: "A defesa corrobora as afirmações exaradas pela promotoria de Justiça. Nada mais, excelência".

A manifestação chamou a atenção da magistrada, que interrompeu o andamento regular da sessão e afirmou ao acusado que ele tinha direito a uma defesa efetiva. O episódio viralizou nas últimas semanas e provocou amplo debate sobre a atuação da defesa técnica em processos criminais.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte de Pantaleão. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a causa do óbito nem sobre eventuais diligências em andamento.