Aécio Neves tem alta após passar réveillon no hospital

Deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi hospitalizado em Florianópolis com apendicite aguda e submetido a cirurgia nesta terça-feira, 31. Após boa evolução no pós-operatório, teve alta 24 horas depois, na tarde desta quarta-feira, 1

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) teve alta nesta quarta-feira 1 após passar por uma cirurgia de apendicectomia videolaparoscópica no início da tarde desta terça-feira 31. O parlamentar, portanto, precisou passar o réveillon hospitalizado.

Ele chegou ao Hospital Baía Sul, em Florianópolis, Santa Catarina, onde passa férias, com apendicite aguda e foi submetido à cirurgia com emergência, conforme informou inicialmente o jornalista Moacir Pereira, do site local NSC Total.

Segundo nota do hospital, Aécio evoluiu bem no pós-operatório e teve alta 24 horas depois do procedimento. De acordo com informações da assessoria de imprensa do parlamentar, ele está na cidade com a esposa, Letícia Weber, e filhos, que moram na capital catarinense.