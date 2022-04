Aeroporto em Passo Fundo com restrições para aeronaves abre exceção para pouso de jatinho de Gusttavo Lima

Apoie o 247

247 - Causou perplexidade em Passo Fundo (RS) o fato de que abriu-se uma exceção ao jato do cantor Gusttavo Lima para pousar no aeroporto local de Lauro Kurtz.

Segundo informa Mônica Bergamo, na Folha, Lauro Kurtz, reinaugurado com festa por Jair Bolsonaro na semana passada, não pode receber jatos como os da Gol e Azul, e não permite pousos e decolagens no período noturno. Apenas aeronaves turboélices ou com motor de hélice convencional podem pousar na pista, isso durante o dia.

Lima pousou no aeroporto no dia 8 para fazer um show. Notam -- documento divulgado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), ligado ao Ministério da Defesa --permitiu pousos e decolagens no aeroporto por algumas horas entre a noite de sexta-feira, 8, e a madrugada de sábado, 9, justamente quando o jatinho do cantor operava no local.

"Após análise da demanda, foram ajustados os protocolos de segurança em conjunto com o órgão regulador e o operador aéreo, e dessa forma efetivou-se o atendimento excepcional", afirmou a Infraero.

