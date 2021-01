Alagamento atinge casas e arrasta carros em Florianópolis: 'Assustador', diz coordenador da Defesa Civil

Um alagamento que atingiu casas e arrastou carros arrastados no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC). De acordo com Luiz Eduardo Machado, coordenador da Defesa Civil da Capital, o volume da água na região é "assustador, algo nada visto naquela região" antes edit

247 - Um alagamento que atingiu casas e arrastou carros arrastados no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC). A Avenida das Rendeiras, principal via de acesso da região, foi interditada. De acordo com Luiz Eduardo Machado, coordenador da Defesa Civil da Capital, o volume da água na região é "assustador, algo nada visto naquela região" antes.

Autoridades informaram que existe a suspeita de rompimento de uma lagoa na região. O problema teria acontecido por volta das 6h desta segunda.

Segundo o portal G1, a Servidão Manoel Luiz Duarte, próximo da região central do bairro, é a área mais atingida. Casas foram cobertas. Estruturas, vegetação e entulhos foram carregados e estão sendo levados junto à areia das dunas para o mar. Pelo menos seis veículos ficaram completamente submersos.

O Corpo de Bombeiros resgata moradores que ficaram ilhados na capital catarinense.

O conhecimento liberta. Saiba mais