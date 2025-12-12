Alerta vermelho: região do Brasil está com previsão para fortes temporais e ventos acima de 100 km/h

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (12) um alerta vermelho, o nível mais alto de perigo, para parte da região Sul do país. Segundo informou o Climatempo, a previsão indica um novo episódio de instabilidade severa, com potencial para provocar danos significativos em diversos municípios.

O aviso aponta para chuvas que podem superar 60 mm em apenas uma hora ou ultrapassar 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento acima de 100 km/h. Há, ainda, possibilidade de queda de granizo, o que eleva o risco tanto para a população quanto para estruturas urbanas e atividades agrícolas.

As áreas mais vulneráveis, de acordo com o Inmet, incluem o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, além do Oeste de Santa Catarina e do Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Nessas regiões, o instituto alerta para risco elevado de danos em edificações, interrupção no fornecimento de energia, estragos em lavouras, queda de árvores, alagamentos e bloqueios em vias

.O cenário agrava a preocupação, já que o Sul enfrenta uma semana marcada por fortes intempéries. Um ciclone extratropical atingiu a região nos últimos dias, trazendo ventos que chegaram a 80 km/h em Santa Catarina. A tragédia mais grave ocorreu em Palhoça (SC), onde um casal e um bebê foram encontrados mortos após as chuvas intensas de terça-feira (9).

Embora o ciclone já esteja se afastando da costa, os meteorologistas alertam que a atmosfera permanece propícia a tempestades, com potencial para novos episódios de chuva extrema e vendavais.

As autoridades recomendam que moradores das áreas em alerta evitem deslocamentos desnecessários, fiquem atentos aos avisos das defesas civis locais e busquem abrigo seguro em caso de rajadas fortes ou queda de granizo. O Inmet reforça que o alerta vermelho representa risco concreto à vida e exige máxima atenção das comunidades atingidas.