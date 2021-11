Aliados de Eduardo Leite tentam adiar prévias e aprofundam crise interna no PSDB

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O governador gaúcho Eduardo Leite, do PSDB, atuou para tumultuar as prévias presidenciais do partido, aprofundando a crise interna da legenda. "Representantes da campanha do governador Eduardo Leite (RS) propuseram o adiamento das prévias presidenciais do PSDB, gerando dura reação dos dois outros candidatos no processo, o governador João Doria (SP) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. A votação está marcada para o próximo domingo (21). Na noite desta segunda (15), os coordenadores de Leite Jutahy Magalhães Junior (BA) e João Almeida (MG) fizeram a proposta ao time de Doria, em uma reunião virtual com a presença do presidente tucano, Bruno Araújo", informa o jornalista Igor Gielow , na Folha de S. Paulo.

Em nota conjunta, as campanhas de Doria e Virgílio consideram a proposta "imoral e inaceitável". "Adiar as prévias é casuísmo eleitoral", afirmou o texto. Leite negou ter feito ou avalizado a sugestão. "Não faz sentido postergarmos um processo no qual temos confiança na vitória", escreveu no Twitter.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE