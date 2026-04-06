Aliança de esquerda define chapa e busca ampliar votos em SC

247 - A articulação de partidos de esquerda em Santa Catarina para as próximas eleições está praticamente consolidada, segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo. A estratégia, apoiada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca fortalecer a presença do campo progressista no estado por meio de uma coligação entre PT, PSOL e PSB.

O grupo definiu que a chapa majoritária será liderada pelo empresário Gelson Merísio, recentemente filiado ao PSB. A escolha reflete a tentativa de ampliar o alcance eleitoral da aliança em um cenário historicamente adverso para candidaturas ligadas ao presidente.

Na disputa ao Senado, a composição prevê espaço para o PSOL, que avalia lançar Afrânio Boppré como pré-candidato a uma das vagas. Já o nome considerado certo na corrida é o do presidente do Sebrae e ex-deputado Décio Lima, representante do PT na chapa.

Santa Catarina tem sido um dos estados mais desafiadores para Lula nas últimas eleições. O presidente não conseguiu ultrapassar a marca de 35% das intenções de voto no estado em pleitos recentes, evidenciando a dificuldade de penetração eleitoral do campo progressista na região.