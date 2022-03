Álvaro Dias divulga pesquisa fake para o Senado no PR

Nenhuma pesquisa para a disputa no Paraná ao Senado possui registro no TSE edit

247 - A assessoria do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), candidato à reeleição e presidente do Podemos no Paraná, partido do ex-juiz suspeito Sergio Moro, divulgou uma pesquisa em que o parlamentar aparece liderando com folga as intenções de votos.

O grupo em que o levantamento foi divulgado conta com 141 participantes, entre eles alguns dos principais jornalistas do Paraná e do Brasil, intelectuais, artistas e políticos, informa a revista Fórum.

Nenhuma pesquisa para a disputa no Paraná ao Senado possui registro no TSE. Divulgar pesquisas falsas é ilegal e sujeito a multa.

