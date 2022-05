Alvo de ataques, Manuela D’Ávila desiste de candidatura ao Senado

Apoie o 247

Metrópoles - A ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) desistiu nesta sexta-feira (27/5) de disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. A informação foi publicada na coluna de Rosane de Oliveira, do jornal Zero Hora, e confirmada por dirigentes do PCdoB ao Metrópoles.

A desistência de Manuela se dá em um contexto de disputa acirrada entre a candidatura dela, de esquerda, e demais candidaturas de partidos de direita, como a do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), e da ex-senadora Ana Amélia (PSD).

O fato de haver apenas uma vaga ao Senado, segundo membros do partido, pesou. Houve um cálculo de que haveria poucas chances na disputa com o campo da direita, que, na avaliação do PCdoB, tende a aglutinar votos no vice-presidente para derrotar Manuela.

