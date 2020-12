Alvo de racismo, a primeira vereadora negra eleita em Curitiba é chamada de "macaca fedorenta" e recebe ameaças de morte

A primeira vereadora negra eleita em Curitiba, Carol Dartora (PT), denunciou ter recebido ameaças de morte. "Eu juro que vou comprar uma pistola 9 mm no Morro do Engenho aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida pra Curitiba e vou te matar", disse um homem, que também a chamou de "macaca fedorenta" edit

247 - A primeira vereadora negra eleita em Curitiba, Carol Dartora (PT), afirmou ter recebido um e-mail com ameaças de morte. A mensagem é assinada por Ricardo Wagner Arouxa, que diz ser do Rio de Janeiro.

"Acabo de receber ameaças de morte. As autoridades já foram contatadas e todas as providências estão sendo tomadas para que seja garantida minha segurança e da minha equipe. Eles combinaram de nos matar, combinamos de ocupar tudo", escreveu Dartora no Twitter.

Na mensagem, o autor disse não aceitar a eleição dela. Também a chama de "aberração" e "macaca fedorenta".

"Eu juro que vou comprar uma pistola 9 mm no Morro do Engenho aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida pra Curitiba e vou te matar", acrescentou.

