Antes de se afastar, desembargador do TRF4 Marcelo Malucelli garantiu proteção de Moro

O juiz do TRF4 é pai do advogado João Eduardo Barreto Malucelli, sócio de Sergio Moro em um escritório de advocacia, e garantiu proteção do ex-juiz após denúncias de Tacla Duran edit

ICL

247 - O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal (TRF 4ª-RS), se afastou dos processos da operação Lava Jato somente após o órgão dar uma posição favorável ao senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), porque o parlamentar, ex-juiz da Lava Jato, corria o risco de ser declarado suspeito, oficialmente, nos processos envolvendo o advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou extorsão do congressista. A informação sobre em que momento o juiz do TRF se afastou foi publicada pela coluna de Jamil Chade.

Marucelli é pai do advogado João Eduardo Barreto Malucelli, registrado na OAB do Paraná sob nº 113601, que é sócio de Moro e da esposa dele, Rosangela Wolf Moro, no escritório Wolf & Moro Advogados Associados.

Em despacho nesta quinta-feira (20), Malucelli alegou "foro íntimo" para justificar seu afastamento. "Ante a ocorrência de circunstâncias posteriores à data em que assumi os processos oriundos da presente operação (em trâmite junto ao juízo Federal da 13ª vara Federal de Curitiba/PR) e que se relacionam com a integridade física e moral de membros da minha família, declaro minha suspeição superveniente, por motivo de foro íntimo, para atuar neste e em todos os demais processos relacionados por prevenção, a partir desta data", afirmou.

