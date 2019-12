Apesar de abaixo-assinado, estátua da Havan será instalada em área turística

O arquiteto e urbanista Humberto Hickel, autor do abaixo-assinado, afirma que a estátua é um "objeto estranho à história da cidade (Canela - RS)" e que irá competir com o comércio local edit

247 - A Havan conseguiu liberação para a instalação de uma estátua em uma área turística, localizada em Canela, Rio Grande do Sul. Apesar de um abaixo-assinado contra a liberação, a Câmara de Vereadores de Canela aprovou no último dia 20 uma lei especial que abre exceções no plano diretor do município, permitindo a construção da loja e da estátua.

O abaixo-assinado alega que a estátua é uma "violência simbólica". Autor da petição, o arquiteto e urbanista Humberto Hickel, explica que a imagem é "objeto estranho à história da cidade" e que a loja irá competir com o comércio local.

"A gente fez um abaixo-assinado, em especial, pela simbologia que ela traz: é uma réplica de 31 metros na entrada da cidade. Os turistas vão ser recebidos pela estátua da liberdade? É uma agressão", diz o arquiteto.

Jackson Müller, titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela, disse que a construção da loja está liberada desde que a Havan faça um estudo de impacto de vizinhança.