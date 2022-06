Após 30 anos, ossada de Leandro Bossi é confirmada por exame da PF

Apoie o 247

Metrópoles - Após 30 anos, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) confirmou que uma ossada encontrada no Paraná é do menino Leandro Bossi. O material genético, que estava armazenado pela Polícia Científica, foi enviado no ano passado para a Polícia Federal (PF), em Brasília. Após uma comparação com as amostras genéticas da mãe de Leandro, Paulina Bossi, a compatibilidade apontada foi de 99,99%.

Leandro Bossi desapareceu em 15 de fevereiro de 1992, aos 7 anos, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com depoimentos da época, em especial do principal acusador do Caso Evandro, Diógenes Caetano dos Santos, o garoto foi raptado durante show do cantor Moraes Moreira, na Praia Central de Guaratuba. A polícia, no entanto, nunca conseguiu confirmar as suspeitas.

