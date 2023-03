Após contratar trabalhadores escravizados, Vinícola Aurora pede “desculpas” às vítimas

Apoie o 247

247 - A vinícola Aurora publicou uma carta aberta pedindo desculpas pelos fatos envolvendo Fênix Prestação de Serviços, uma das duas prestadoras de serviços investigada por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. As denúncias também alcançam as vinícolas Salton e Cooperativa Garibaldi.

“Os recentes acontecimentos envolvendo nossa relação com a empresa Fênix nos envergonham profundamente. Envergonham e enfurecem. Aprendemos com aqueles que vieram antes que, sem trabalho, nada seríamos. O trabalho é sagrado. Trair esse princípio seria trair a nossa história e trair a nós mesmos. Entretanto, ainda que de forma involuntária, sentimos como se fora isso que fizemos”, diz um trecho do texto publicado no site da vinícola.

Em outro trecho do texto, a empresa diz pedir “as mais sinceras desculpas aos trabalhadores vitimados pela situação” e afirma “repudiar” a situação degradante vivida pelos trabalhadores “com todas as nossas forças”.

“Em seguida, sentimo-nos obrigados a estender essas desculpas ao povo brasileiro como um todo, não apenas como discurso, mas como prática. Já cometemos erros, mas temos o compromisso de não repeti-los. Como empresa, garantimos que a atenção a um tema que nos é tão relevante será redobrada, práticas serão revistas, e todas as garantias para que um episódio indesculpável como esse não venha a se repetir serão tomadas”, destaca a vinícola em seguida.

Os quase 200 trabalhadores, oriundos da Bahia, foram resgatados na quarta-feira (22) em meio a uma operação deflagrada de forma conjunta da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT-RS), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal.

