Após criticar fundo eleitoral, Deltan decide usar verbas para sua campanha

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Crítico do fundo eleitoral, o ex-procurador Deltan Dallagnol (PR) pediu à direção de seu partido, o Podemos, uma fatia dos recursos públicos do “fundão” para bancar sua campanha à Câmara dos Deputados deste ano. A reportagem é do portal Metrópoles.

À coluna, Dallagnol argumentou, por meio de sua assessoria, que “não usar o fundo é como ir para a guerra sem armas contra a velha política, que usa não só o fundo, mas dinheiro da corrupção nas suas campanhas”.

“Se os bons não usarem, os ruins usarão e terão mais dinheiro para se eleger, e várias pesquisas já documentaram que existe forte correlação entre recursos investidos em campanha e número de votos”, justificou.

Procurado, o Podemos não informou o valor exato que repassará para Dallganol. Ao todo, o partido recebeu do TSE R$ 212,6 milhões referentes ao fundo eleitoral.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.