Após escândalo da Abin e caos na vacinação, Rogério Correia diz que impeachment de Bolsonaro é prioridade do PT

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu em suas redes sociais que o impeachment deve ser prioridade do PT, com a completa desorganização do governo na campanha da vacinação e também após o escândalo da Abin, que ajudou Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas com Queiroz.

