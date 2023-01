Após família inteira ser alvejada em Brasília, nova chacina tira a vida de mãe, pai e filha em Santa Catarina

Apoie o 247

247 - Mãe, pai e filha estão entre as quatro pessoas que morreram em uma chacina em Campo Erê, no Oeste catarinense, no sábado (21). Emidia dos Santos, 53 anos, Marinalva dos Santos, 18 anos, e Carlos Delfino, 63 anos, foram baleados no interior do município. A Polícia Civil também investiga pelo menos cinco tentativas de homicídio no local. A reportagem é do portal G1.

As identidades foram confirmadas pela familiar das vítimas, Julia dos Santos, na manhã desta segunda-feira (23). Além delas, Ana Claudia Schultz, 35 anos, também foi assassinada, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações preliminares, a suspeita é a de que problemas familiares tenham motivado a chacina.

Um homem de 38 anos foi preso e outro, investigado como autor dos disparos, será ouvido nesta segunda-feira, conforme o delegado José Denezi Neto, que está à frente do caso. Ele havia fugido após o crime.

O crime ocorreu por volta das 21h no interior do município, na localidade conhecida como Linha 12 de Novembro. As vítimas que morreram são três mulheres de 18, 35 e 53 anos e um idoso de 63 anos. A Polícia Militar afirmou que todas as pessoas eram da mesma família. Segundo a Polícia Civil, além das quatro mortes, pelo menos cinco pessoas sofreram tentativa de homicídio, sendo duas mulheres, de 20 e 55 anos, e três homens, de 26, 41 e 51 anos.

Recentemente, a chacina de uma família inteira chocou o Brasil. O desaparecimento de 10 pessoas, com a confirmação, até agora, da morte de cinco delas, é alvo de uma investigação das polícias do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A polícia busca desvendar a motivação e detalhes do crime que envolve a família da cabeleireira Elizamar da Silva, que foi encontrada morta com três filhos em um carro.

