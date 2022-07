Após mais de 120 denúncias, ex-BBB Nego Di é investigado por estelionato

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Nego Di pode ter uma grande batalha judicial pela frente. Ele é um dos investigados por possível estelionato aplicado pela empresa “Ta di Zueira”. De acordo com o Diário Gaúcho, 126 ocorrências foram registradas na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, até a última quarta-feira (20). Os consumidores afirmam que nunca receberam os produtos adquiridos na loja, nos meses de março e abril, anunciados nas redes sociais do ex-BBB221.

Ainda segundo o site, o influenciador deve ser ouvido ainda nesta semana na 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, Região Metropolitana, onde se concentra a maioria das ocorrências. Os produtos comercializados eram eletrodomésticos e eletrônicos, que só podiam ser comprados de maneira virtual, através de pix ou boleto.

As versões de Nego Di sobre o caso se contradizem. Em publicações antigas ele chegou a afirmar que era o dono da loja e que aquilo não se tratava de um golpe. Já em postagens mais recentes, segundo o Diário, ele teria apontado outra pessoa como sócio da Tá Di Zueira e encarregado de fazer as compras e entregas dos produtos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele trouxe publicamente versões conflitantes. Primeiro, disse que entraria com ações contra as vítimas. Algumas vítimas se sentiram um pouco ameaçadas. Depois, garantiu que iria ressarcir os produtos ou garantiria a entrega. Passados alguns dias, veio a público dizer que tinha sido vítima de terceira pessoa e não seria proprietário da empresa. Disse que teria sido usada a imagem dele como marketing por um empresário, talvez com dolo ou má-fé, para aplicar golpe”, disse o delegado do caso ao Diário Gaúcho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE