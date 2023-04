Após massacre em Blumenau, governo de SC anuncia que vai colocar um policial armado em cada escola estadual em até 60 dias

Apoie o 247

247 - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou nesta segunda-feira (10) que, em até 60 dias, todas as escolas estaduais terão ao menos um policial armado. A decisão ocorre após o ataque em uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, que matou quatro crianças na última quarta-feira (5). A iniciativa custará R$ 70 milhões ao ano e será implementada em 1.053 unidades de ensino.

O governo pretende contratar policiais militares e profissionais aposentados. "A ronda na escola já começou, o vigia na escola já começou. E o homem ou a mulher armada dentro da escola em 60 dias a gente começa", disse.

Sobre creches e escolas municipais, Mello afirmou que o governo estadual não irá exigir a escolta armada e que será de responsabilidade de cada prefeitura a decisão. "A gente vai ter colaboração com os prefeitos e entendimentos, mas é de responsabilidade do município".

