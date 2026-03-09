Atleta passa mal e morre durante prova de Ironman em Curitiba

247 - Um atleta morreu neste domingo (8) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto participava da prova Ironman 70.3 realizada em Curitiba, no Paraná. O competidor passou mal durante o percurso e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. As informações foram divulgadas pelo g1.

De acordo com a organização do evento, o atleta apresentou um mal súbito durante a etapa de ciclismo da competição. Equipes médicas que acompanhavam o trajeto identificaram rapidamente a situação e prestaram os primeiros socorros ainda no local da prova.

Após o atendimento inicial, o participante foi encaminhado a um hospital em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

A identidade do atleta não foi divulgada até o momento.Em nota oficial, a organização da competição lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à família da vítima neste momento.

A edição de 2026 do Ironman 70.3 marcou a estreia da tradicional competição internacional de triatlo na capital paranaense. O evento é considerado uma das mais importantes provas de resistência do mundo e reúne atletas profissionais e amadores de diversos países.

Segundo os organizadores, cerca de 1,5 mil competidores participaram da prova em Curitiba. A estimativa é de que cada atleta estivesse acompanhado por pelo menos quatro pessoas, o que elevou o público total do evento para aproximadamente 8 mil participantes e visitantes.

O percurso da competição foi dividido em três modalidades. A primeira etapa consistiu em 1,9 quilômetro de natação na Represa do Passaúna, localizada no município de Araucária.Na sequência, os atletas enfrentaram um trajeto de 90 quilômetros de ciclismo. A prova foi concluída com uma corrida de 21,1 quilômetros, realizada no Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos e áreas verdes da capital paranaense.

O Ironman 70.3 é conhecido por exigir alto nível de preparo físico e resistência dos competidores, reunindo atletas que enfrentam longas distâncias nas três modalidades do triatlo em um único dia de competição.A organização do evento não informou se haverá mudanças no protocolo de segurança ou novas avaliações médicas após a morte do participante durante a prova.