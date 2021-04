Ato pró-Bolsonaro tem encenação de “carrasco” da Ku Klux Klan enforcando ministros do STF (vídeo)

Bolsonaristas criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolveu os direitos políticos do ex-presidente Lula edit

247 - Manifestantes fizeram uma encenação em que homem vestido como carrasco da Ku Klux Klan – movimento de supremacia branca nos Estados Unidos – enforcava “comunistas” e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em apoio a Jair Bolsonaro (Sem partido). O protesto aconteceu no cruzamento da avenida Goethe com a rua Mostardeiro, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (21).

Bolsonaristas criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolveu os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os participántes da manifestação e entoavam gritos a Bolsonaro – “eu autorizo” -, após ele dizert recentemente que esperava autorização do povo para tomar “providências”.

“O que viemos fazer aqui hoje gente? Viemos acabar com o comunismo”, disse um homem.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.