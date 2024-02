Bertholdo denuncia tortura promovida por Moro para que delatasse José Dirceu

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Advogado que foi perseguido pelo ex-juiz suspeito e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR), Roberto Bertholdo respondeu postagem do parlamentar nesta quarta-feira (14) lembrando de um episódio em que foi torturado pela "turma" do ex-juiz para delatar o ex-ministro José Dirceu.

"Você lembra que a tua turma ameaça [sic] me levar para Catanduvas caso eu não delatasse o Zé Dirceu?", questionou o advogado nos comentários de uma postagem de Moro sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, de segurança máxima, assim como o Presídio Federal de Catanduvas, citado por Moro e Bertholdo.

continua após o anúncio

“Ou fala o que a gente quer do Zé Dirceu, ou a gente manda você para Catanduvas”, teria ouvido Bertholdo. "Minha família ficou aterrorizada com essa ameaça, pois lá, o preso fica meses sem nenhum contato com o mundo externo. Me manti firme, não me submeti à tua tortura, à tua baixeza. Não desejo o seu mal, nem vingança, só justiça. Só que justiça para você, infelizmente, não será algo bom".

Você lembra que a tua turma ameaça me levar para Catanduvas caso eu não delatasse o @zedirceu ?



“Ou Fala o que a gente quer do #zedirceu, ou a gente manda você para Catanduvas”.



Minha família, ficou aterrorizada com essa ameaça, pois lá, o preso fica meses sem nenhum contato… continua após o anúncio February 14, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: