Beto Carrero divulga promoção para que eleitores de Lula não votem no segundo turno

247 - O parque temático Beto Carrero World divulgou uma promoção visando incentivar os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT a não votarem no segundo turno das eleições, que acontece no domingo (30), beneficiando, portanto, Jair Bolsonaro (PL). O parque promete descontos de 25% na entrada para quem estiver vestido de vermelho, desde que fique no local das 8h às 17h, horário do início e do final do pleito.

Anteriormente, a atração, localizada em Santa Catarina, havia feito uma promoção oferecendo 25% de desconto para quem comprasse o ticket vestido com roupas com as cores da bandeira do Brasil, uma das marcas da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), até a próxima segunda-feira (31).

"Para quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga? Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo, para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h", postou o parque nas redes sociais.

O candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, qualificou o caso como crime eleitoral. "Absurdo. Abuso do poder econômico. Crime eleitoral", disse Décio Lima ao UOL. Ele disputa o segundo turno do pleito contra Jorginho Mello (PL), do mesmo partido de Bolsonaro. No primeiro turno, Mello obteve 38,61% dos votos, ante 17,42% do petista.

Bolsonaro visitou o parque temático em dezembro do ano passado, no mesmo tempo em que as chuvas na Bahia deixaram ao menos 24 mortos, mais de 400 feridos e milhares de pessoas desabrigadas.

O empresário Alexandre Murad, presidente do conselho do Beto Carrero World, é o quinto maior doador da campanha de Jorginho Mello, tendo repassado R$ 80 mil para o bolsonarista . Ele também é alvo de diversas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) que investigam a atuação de influenciadores bolsonaristas

