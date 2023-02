Bohn Gass: "Lula não suspendeu o crédito rural"

O parlamentar também criticou a gestão do Bolsonaro para ajudar trabalhadores da agricultura edit

Apoie o 247

ICL

247 - Vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, o deputado Elvino Bohn Gass (PT/RS), esclarece: deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) afirmou que "o Plano Safra do governo Bolsonaro disponibilizou apenas R$ 19,8 bilhões para o BNDES usar em mais de 10 programas, entre eles o Crédito Rural".

"Todo mundo sabia que esse valor era insuficiente. A demanda histórica sempre foi muito superior. Por isso, em outubro do ano passado, o próprio governo Bolsonaro paralisou o Crédito Rural", disse.

"Quando assumimos, não havia um centavo para o Crédito Rural. Então, nosso governo conseguiu aportar R$ 2,9 bilhões de recursos adicionais para produtores rurais e suas cooperativas. Tanto que, em 26 de janeiro deste ano, os contratos reabriram. Acontece que a demanda estava reprimida há meses e os recursos foram consumidos em poucos dias", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.