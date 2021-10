Bohn Gass também lembra que André Esteves tem fortuna de US$ 8 bilhões e dinheiro em paraísos fiscais

Líder do PT na Câmara diz que "influencer econômico do governo Bolsonaro" também lucra com o dólar alto edit

247 – "Oito bilhões de dólares! Esta é a fortuna do cara que manda na política econômica em tempos de Bolsonaro: André Esteves, banqueiro que, como Paulo Guedes, também tem dinheiro em paraíso fiscal. Ou seja, para o 'influencer' econômico do governo Bolsonaro, dólar alto é um grande negócio", escreveu o deputado Bohn Gass (PT-RS), ao ouvir o áudio em que o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, fala como dono do Brasil e do governo Bolsonaro. Confira o áudio: