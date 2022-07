"Bolsonarismo mata", diz Zeca Dirceu, após assassinato político em Foz do Iguaçu

"O ódio, a violência, o fanatismo incentivado por Bolsonaro mata!", afirmou o deputado do PT-PR edit

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) lamentou neste domingo (10) o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). A vítima era tesoureiro do PT na cidade e foi alvo de um bolsonarista identificado como Jorge José da Rocha Guaranho, da Polícia Penal Federal (PPH).

"O Bolsonarismo mata! O ódio, a violência, o fanatismo incentivado por Bolsonaro mata!", escreveu o parlamentar no Facebook. "Meus sentimentos a toda a família e aos amigos de Marcelo neste momento de dor. Meus sentimentos pela tragédia que vivemos no Brasil!", acrescentou.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou do Judiciário medidas de proteção contra a violência política.

