Bolsonarista comete ataque terrorista contra morador de Curitiba com bandeira do MST na janela

247 - Uma mulher identificada no Instagram como Bia Frecceiro denunciou pelas redes sociais nesta segunda-feira (24) uma atentado contra seu irmão, Fernando. Ambos são eleitores do ex-presidente Lula (PT). O caso aconteceu no bairro Ahú, em Curitiba (PR).

Segundo Bia, seu irmão tem uma bandeira do MST na janela do apartamento. Por volta das 19h30, o apartamento foi alvo de um tiro.

Uma criança de seis anos estava no cômodo atingido. Ninguém ficou ferido.

