Bolsonarista Coronel Lee, que ameaçou Lula de morte, tem mandato cassado pelo TRE do Paraná

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) cassou, na noite dessa segunda-feira (4), os mandatos de todos os quatro deputados eleitos pelo antigo PSL em 2018 para a Assembleia Legislativa do estado (Alep) por fraude na cota de gênero, que determina mínimo de 30% de candidaturas femininas.

Entre os que tiveram o mandato cassado, está o deputado estadual Coronel Lee (PSD), que ameaçou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de morte em abril.

"O nosso modus operandi, Coronel Telhada, é o mesmo. A última vez que esse bando do MST e da esquerda veio nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula. Mande a sua turma toda falar com a gente de novo. Vocês vão visitar seus amigos que estão lá. É esse nosso recado", disse Lee à época em discurso no plenário da Alep (veja aqui o vídeo).

Também tiveram os mandatos cassados pelo TRE os deputados Delegado Fernando (Republicanos), Luiz Fernando Guerra (União Brasil) e Ricardo Arruda (PL).

