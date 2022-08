Bolsonarista que assassinou Marcelo Arruda ficará em casa e com tornozeleira, decide Justiça

Apoie o 247

247 - O Judiciário decidiu na noite desta quarta-feira (10) que o policial bolsonarista Jorge Guaranho, responsável pelo assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, ficará preso em casa, com tornozeleira eletrônica. O bolsonarista cometeu o crime no começo de julho.

Guaranho recebeu alta nesta quarta do Hospital Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e foi levado para a Penitenciária Estadual de Foz 2.

Aos gritos de "aqui é Bolsonaro", Guaranho invadiu o local onde Arruda comemorava o próprio aniversário, em 9 de julho, e atirou contra o militante do PT. O bolsonarista teve a prisão pela Justiça.

