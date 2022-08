Bolsonarista que matou Marcelo Arruda chega a penitenciária no Paraná

Apoiador declarado de Jair Bolsonaro, o policial penal Jorge Guaranho virou réu por homicídio duplamente qualificado pela morte do tesoureiro do PT edit

247 - A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que o policial penal Jorge Guaranho, responsável pelo assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no começo de julho, chegou por volta das 2h50 deste sábado (13) ao Complexo Médico Penal (CMP) em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), Guaranho virou réu por homicídio duplamente qualificado pela morte de Marcelo Arruda. O policial cometeu o assassinato por diferenças políticas.

Segundo o portal G1, a defesa do policial afirmou que a prisão dele é "ilegal e desumana" e disse só deve ser colocado em prisão preventiva o réu "representa um risco à sociedade ou pode fugir ou atrapalhar a produção das provas".

