Bolsonarista que matou militante do PT é intimado pela Justiça

247 - O policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, que assassinou o militante do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, tem dez dias para apresentar sua defesa à Justiça. O policial foi citado e intimado nesta quinta-feira (21), informa o jornal O Globo.

Na quarta-feira (20), o Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia contra Guaranho, afirmando que o policial agiu por motivação fútil: "preferências político-partidárias antagônicas".

A Justiça aceitou a denúncia do MP e tornou o policial penal réu por homicídio duplamente qualificado do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, que ocorreu no último dia 9 de julho.

