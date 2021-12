Bolsonaro celebra nova aglomeração em Santa Catarina, enquanto Bahia sofre com enchentes

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro provocou uma nova aglomeração nesta terça-feira (28) em Santa Catarina, para onde viajou para passar o réveillon. Pelas redes sociais, ele comemorou a reunião de pessoas no momento do avanço da variante omicron no País, com registro de 74 casos confirmados, e em meio à maior catástrofe da história da Bahia, com as enchentes que já mataram 21 pessoas e atingiram outras 471 mil.

Em Santa Catarina, de acordo com decreto estadual, é possível ficar sem máscara de proteção contra Covid-19 ao ar livre, mas apenas em casos onde há distanciamento. Quando há aglomeração, a máscara é obrigatória mesmo em locais abertos.

Confira:

PUBLICIDADE

- Com o povo em Santa Catarina (28/12/2021) pic.twitter.com/BXndRbBAej — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2021

PUBLICIDADE