Bolsonaro interrompe passeio de jet-ski e causa aglomeração em praia de Santa Catarina

Bolsonaro decidiu cumprimentar pessoas que aproveitavam a praia e intensificou ainda mais a aglomeração que já ocorria no local edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração em uma praia de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (15), enquanto o país registra quase 240 mil mortos pela pandemia de Covid-19.

Bolsonaro passeava de jet-ski com seguranças e com os filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e Laura, quando decidiu descer da embarcação para cumprimentar pessoas que estavam no local.

Com o movimento do Chefe do Executivo, diversas pessoas o cercaram na expectativa de conseguir uma foto ou um abraço.

Mesmo com o carnaval cancelado na maior parte do Brasil, Bolsonaro passa o feriado na cidade catarinense.

