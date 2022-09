Bolsonaro: 'prefere sacar a Lei Maria da Penha ou uma pistola?'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu criticar, neste sábado (3), as declarações do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que, se for eleito, transformará clubes de tiro em bibliotecas. Para o candidato do PL, arma é uma garantia para não ter violência dentro de casa.

"Prefere sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola?", questionou Bolsonaro em evento na cidade de Nova Hamburgo, a 40 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Michelle Bolsonaro também fez um discurso. "Vamos lutar pela família, vamos declarar que essa nação é do senhor e vamos orar. Pedimos que a igreja desperte e tenha ideia da guerra espiritual".

