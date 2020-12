Bolsonaro promete ajudar “no que for possível” atingidos por chuvas em SC

Ele sobrevoa nesta manhã as áreas em Santa catarina atingidas por fortes chuvas edit

Lucas Marchesini, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que atenderá “no que for possível os municípios atingidos” pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Ele sobrevoa a região no fim da manhã deste sábado (19/12) acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e pelo secretário da Pesca, Jorge Seif Junior.

O vale do Itajaí, em Santa Catarina, sofreu com um temporal que deixou 14 mortos e um rastro de destruição.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais