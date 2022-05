Bom Jardim da Serra (SC) tem temperatura mais baixa do Brasil em 2022, diz Inmet

Apoie o 247

ICL

247 - A cidade de Bom Jardim da Serra (SC), nesta terça-feira, 17, registrou a temperatura mais baixa do Brasil em 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade catarinense, na madrugada, marcou -2,4°C e amanheceu com neve, segundo o G1.

Segundo a reportagem, baseada nos dados do Inmet, as outras regiões mais frias foram General Carneiro, no Paraná, com 0,3°C; Vacaria, no Rio Grande do Sul, com 1,4°C; Inácio Martins (PR), 1,7°C; São José dos Ausentes (RS), 2°C e Rio Negrinho (SC) com 2,9°C.

Diante do frio, cidades da serra catarinense e da Grande Florianópolis estão promovendo ações para doar agasalhos e cobertores para a população em situação de rua. Segundo o G1, na cidade de São Joaquim, estão sendo feitas rondas noturnas para ajudar pessoas que estejam nas ruas da cidade.

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) também fará atendimento às famílias que precisarem de auxílio nos dias mais gelados e, em Urupema, famílias em situação de extrema vulnerabilidade receberão cobertores e cestas básicas, de acordo com a prefeitura, de acordo com a reportagem.

Ao mesmo tempo, o estado de Santa Catarina tem alerta para rajadas de vento de mais de 100 km/h entre esta terça e a quinta-feira, 19, e o fenômeno pode atingir a categoria de furacão.

