"Brasil governado por Bolsonaro é o Brasil do atraso", diz Gleisi Hoffmann

"Bolsonaro não é um homem de um golpe de uma vez só, é um homem de um processo golpista", disse a presidente do PT neste sábado em encontro com movimentos de periferia de São Paulo, que conta com a presença de Lula e Haddad

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou neste sábado (25) em encontro com movimentos de periferia de São Paulo que o Brasil governado por Jair Bolsonaro é "o Brasil do atraso".

A parlamentar destacou que Bolsonaro é um "homem de um processo golpista", que volta a atacar o povo pobre, preto e periférico do país.

"O Brasil governado por Bolsonaro é o Brasil do atraso, é o Brasil que colocou o racismo na sua pauta como uma onfesiva contra o povo brasileiro. E o Bolsonaro não é um homem de um golpe de uma vez só, é um homem de um processo golpista. A cada dia corrói a democracia, os valores e as conquistas que nós tivemos. E nós precisamos reagir a cada dia dando respostas a isso que está acontecendo no Brasil. Não tenho dúvidas de que é o Brasil preto e periférico que pode fazer essa reação", afirmou.

"O Brasil não aguenta mais esse homem e essa desconstrução", completou Gleisi.

Também participam do evento o ex-presidente Lula e o ex-ministro Fernando Haddad.

