Câmara Municipal cria projeto contra doação de esmolas. Padre Júlio Lancelotti critica: "impressionante"

247 - A Câmara de Vereadores de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina, aprovou na última segunda-feira (14) um projeto de lei que cria um programa para desestimular a doação de esmolas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entidades de direitos humanos e o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, criticaram a proposta.

"Impressionante", lamentou o religioso no Instagram. O padre compartilhou uma publicação feita por uma pessoa no Facebook que também questionava o teor da proposta. "Que tal um projeto de apoio e inclusão social para que não precise mais pedir esmola? Que tal uma Casa de Passagem em Rio do Sul para atender as pessoas mais necessitadas? Afinal, Rio do Sul é uma cidade polo e já deveria ter. Isso sim, seria um projeto que apoiaríamos", afirmou a pessoa.

A autora do projeto foi a vereadora Danielle Zanella (PSDB), ex-secretária municipal de Assistência Social. A parlamentar responsabilizou a pessoa em situação de rua pela própria vulnerabilidade.

"Existem programas e projetos de inclusão, principalmente para o mundo do trabalho, para que estas pessoas possam mudar sua forma de vida. Um exemplo é o Pead (Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego), que faz a inclusão para o trabalho, para a formação, cursos. Temos também a Casa de Assis, que atende pessoas em situação de rua com alimentação e cursos profissionalizantes. A mudança significativa precisa vir da própria pessoa, de se reconhecer como sujeito de direitos e tomar a iniciativa de trabalho, emprego, renda".

