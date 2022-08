Candidato ao Senado, Mourão deixa de se declarar indígena e vira branco

Apoie o 247

Do Sul 21 - Em 2018, o general Hamilton Mourão (Republicanos) informou no registro de sua candidatura a vice-presidente da República que sua cor/raça era indígena. Já em 2022, quando irá disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, Mourão registrou sua candidatura com a informação de que sua cor/raça é branca.

As informações constam no portal Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que informa os dados dos registros de todas as candidaturas.

Natural de Porto Alegre, em 2018, Mourão explicou o registro da candidatura como indígena afirmando que seu pai era “amazonense”.

Além da mudança no registro de cor/raça, o vice-presidente também trocou o nome pelo qual é apresentado de General Mourão, usado em 2018, para Hamilton Mourão.

Na eleição passada, Mourão declarou bens que somavam R$ 414 mil, o que incluía um apartamento no valor de R$ 204 mil, um veículo de R$ 61 mil e aplicações que somavam R$ 149 mil.

Para esta eleição, Mourão declarou bens no valor de R$ 1,145 milhão. Apartamento e veículo permanecem com o mesmo valor, mas as aplicações financeiras agora somam R$ 880 mil.

A chapa de Mourão é composta pelos suplentes Liziane Bayer, atual deputada federal, e Coronel Andreuzza, ambos do Republicanos.

O registro da candidatura de Mourão foi feito nesta segunda-feira (8). Além dele, também já foram registrados como candidatos ao Senado outros três nomes: Airto Ferronato (PSB), Fabiana Sanguiné (PSTU) e Maristela Zanotto (PSC).

