Carol Dartora: "Sérgio Camargo é o nível máximo da alienação, um Frankenstein"

247 - A vereadora de Curitiba Carol Dartora (PT) comentou na TV 247 a declaração do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, sobre ser “ridículo” a população negra ter orgulho de seu cabelo. “Orgulhem-se de suas conquistas e por mérito e esforço. O cabelo do negro chama-se mesmo carapinha, bando de imbecis”, escreveu Camargo no Twitter na terça-feira (24).

“É o nível máximo da alienação, quando a pessoa se esvazia completamente e começa a reproduzir a lógica do opressor. Então você vê um homem, preto, reproduzindo essa lógica, odiando o próprio cabelo, rechaçando a própria raça, ridicularizando seus pares, é o nível máximo da alienação. Realmente é um Frankenstein. É um corpo negro com uma cabeça totalmente lavada e dominada pela branquitude”, avaliou Carol.

A vereadora disse que os negros devem, sim, ter orgulho de seu cabelo: “hoje, isso aqui é resistência. Se eu não estou aqui analisada, se eu não estou aqui com chapinha, como fiz por anos na minha vida, mesmo sendo uma mulher que foi criada por uma família de militantes... Quando eu fui para a escola eu sofri todo esse processo de exclusão, que é o processo que toda a população negra sofre. Você chega na escola: ‘cabeça de Bombril’, ‘macaca’, toda aquela coisa. Sofri todas as violências que vocês podem imaginar, desde violência física até minha mãe ter que ir para a escola porque os meninos resolviam me chutar no final da aula simplesmente por eu ser uma mulher negra”.

