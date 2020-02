Casal é isolado com suspeita de coronavírus no Rio Grande do Sul

Os pacientes de Canoas (RS) são uma mulher de 20 anos e um homem de 35. Eles estão isolados em casa. Com os novos casos suspeitos, são 21 notificações em todo o Rio Grande do Sul edit

247 - O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, investiga dois novos casos suspeitos de coronavírus na cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os pacientes são uma mulher de 20 anos e um homem de 35. Eles estão isolados em casa e não há detalhes sobre a identidade ou local de residência. Com os novos casos suspeitos, são 21 notificações em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre são 13 casos.

O casal, natural de Canoas, fez viagens recentes a países na Europa, onde há circulação do vírus. Ao retornar ao Brasil foi constatada febre e sintomas respiratórios.

Os casos suspeitos de coronavírus enquadram-se no novo critério de definição do Ministério da Saúde: febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e vir da Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, França, Filipinas, Itália, Irã e Malásia. No dia 21, a pasta havia incluído Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Singapura, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China.

Segundo a Agência GBC, apenas dois dos 21 casos suspeitos no Rio grande do Sul precisam de internação hospitalar para observação. Aos demais a orientação foi de isolamento domiciliar durante o tratamento.

Os casos suspeitos passarão inicialmente por uma análise no Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) para um painel de sete tipos de vírus respiratórios. Os que não tiverem resultado identificado no estado serão encaminhados para análise específica para o coronavírus na Fiocruz, no Rio de Janeiro.