Casamento de prefeito com adolescente pode ser anulado; entenda

Apoie o 247

ICL

247 - A Corregedoria Nacional de Justiça concedeu à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná (TJPR) um prazo de cinco dias para apresentar informações sobre o casamento do prefeito de Araucária, Hissam Hussein, com uma jovem de 16 anos de idade, que foi realizado pela vice-prefeita, oficial do cartório da cidade.

De acordo com o portal Banda B, embora a vice-prefeita tenha sido afastada de seu cargo eletivo, ela ainda exerce funções delegadas no Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Araucária, o que viola o Provimento n. 78/2020 da Corregedoria Nacional. Caso se comprove a infração, o casamento pode ser anulado. O afastamento da vice-prefeita de suas atividades cartorárias foi determinado pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.