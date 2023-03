Caso Bernardo: Leandro Boldrini, pai do garoto morto aos 11 anos, tem novo julgamento

Apoie o 247

247 - Começou na manhã desta segunda-feira (20) no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) o novo julgamento do médico Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo Boldrini, assassinado em 2014 quando tinha 11 anos. Boldrini e Graciele Ugulini, sua esposa na época do crime, foram condenados em 2019, mas o júri anulou a sentença em 2021. O julgamento aconteceu na cidade de Três Passos, no noroeste gaúcho, onde aconteceu o crime. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Promotores do Ministério Público do Estado (MP-RS) acusaram Boldrini dos crimes de homicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno e dissimulação), ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Investigadores apontaram o pai como autor intelectual e a esposa como executora do crime.

O garoto morava em Três Passos e desapareceu no dia 4 de abril, quando tinha 11 anos. Após 10 dias de buscas, o corpo foi encontrado enterrado em uma cova dentro de uma propriedade às margens de um riacho na cidade vizinha de Frederico Westphalen.

Além de Leandro e Graciele, também participaram do crime Edelvânia Wirganovicz, amiga de Graciele, e Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvânia. Todos eles foram condenados no júri realizado em março de 2019. Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses em regime fechado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Graciele teve pena de 34 anos e 7 meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Edelvânia recebeu a pena de 22 anos e 10 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, e Evandro, nove anos e em regime semiaberto aberto por homicídio simples e ocultação de cadáver.

