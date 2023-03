Caso Bernardo: Pai acusado de matar criança chega ao Fórum gritando

Apoie o 247

247 - Leandro Boldrini, réu pela morte do filho, Bernardo Uglione Boldrini, não vai ser interrogado no júri realizado em Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A manifestação do acusado estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (23).

Reportagem do portal G1 relata que, segundo a juíza Sucilene Engler Werle, o cancelamento do interrogatório se deu por razões médicas, que não foram informadas. Conforme a defesa do acusado, houve uma avaliação médica realizada pelo Judiciário, que determinou a não participação de Boldrini no interrogatório.

Mais cedo, Boldrini chegou ao fórum conduzido por policiais e gritando "para, para". No entanto, policiais empurraram o réu para o fórum.

Relembre

O menino Bernardo tinha 11 anos quando desapareceu em Três Passos, no dia 4 de abril de 2014. Seu corpo foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, em Frederico Westphalen.

