Caso de mulher que matou filho no RS tem reviravolta

247 - Uma nova investigação realizada pela Polícia Civil concluiu que Alexandra Dougokenski foi responsável pela morte também de seu ex-marido, José Dougokenski, em 2007, em Farroupilha, na Serra do RS. Inicialmente, o caso foi tratado como suicídio, uma versão que não era aceita pela família da vítima. No entanto, apesar da conclusão da polícia, Alexandra não enfrentará responsabilidade legal, uma vez que o crime prescreveu.

De acordo com o G1, a defesa de Alexandra alega que ela não matou José. Segundo o advogado Jean Severo, a perícia que indicou a hipótese de suicídio é clara e houve contaminação de várias pessoas devido ao caso do menino Rafael.

Em janeiro deste ano, Alexandra foi condenada a 30 anos e dois meses de prisão pela morte de seu próprio filho, em maio de 2020. Esse crime contra a criança levou à reabertura da investigação sobre a morte de José e forneceu novas pistas à polícia.

De acordo com o delegado Ederson Bilhan, o inquérito chegou a essa nova conclusão após a análise cruzada de evidências periciais com os depoimentos coletados, bem como as semelhanças encontradas na forma como José e Rafael Winques, filho mais novo de Alexandra, foram mortos.

